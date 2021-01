Babico izvlekel iz ognja

Pred dnevi je nekaj minut čez drugo uro jutra iz hiše Rebernikovih na Remšniku začel valiti gost dim. »Slišati je bilo močno pokanje. Pograbil sem gasilni aparat in stekel k sosedom. Med potjo sem poklical na pomoč gasilce. Mislil sem, da bom lahko z gasilnim aparatom pomagal in morda pogasil požar, a sem se uštel. Ko sem pritekel do hiše, je bil ves leseni del že v plamenih, ognjeni zublji so švigali visoko skozi kritino. Salonitne plošče, s katerimi je bila prekrita hiša, so pokale ena za drugo,« nam je o nočnih dogodkih dejal najbližji sosed Rebernikovih.Ker njihova hiša stoji daleč na Kozjaku, kakšen kilometer od ...