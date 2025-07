Abdelkarim Morsli, ki je po prepričanju tožilstva v kopalnici azilnega doma na Kotnikovi ulici v Ljubljani 31. decembra lani z izvijačem v predel ušesa zabodel Maherja Saudanija in mu prebil aorto, ne zanika, da se je z oškodovancem zapletel v konflikt. Šlo je za denar, ki ga je posodil Saudaniju in ga ni dobil nazaj. A ga ni hotel ubiti. S tožilstvom pa se ne more sporazumeti niti glede kraja dogodka. Vztraja, da je bilo to pred lokalom Jalla Jalla na AKC Metelkova (njegova zagovornica Sabina Juhant meni, da bi to lahko potrdili posnetki videonadzornih kamer, če jih je še mogoče dobiti), po ...