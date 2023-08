Avtoradio policisti vrnili, še preden je lastnik opazil, da so mu ga ukradli

V petek zgodaj zjutraj so črnomaljski policisti v Semiču prejeli ustno kazensko ovadbo o tatvini kolesa iz osebnega avtomobila. Lastnica avtomobila je namreč ob odhodu v službo opazila, da je njen avto na dvigalki in da manjka eno kolo.

Okoli dvanajste ure so policisti dobili več informacij, da je na odcepu za Maline srebrn avto, ki je očitno ostal brez goriva in ga potiskajo. Na kraju dogodka so policisti zalotili 17-letnika iz okolice Metlike, na njegovem avtu pa ukradeno kolo s pnevmatiko. Kolo s pnevmatiko so zasegli, zraven pa še avtoradio, ki je dajal videz, kot da je bil na hitro izpuljen iz ležišča. Ugotovili so, da je lastnik vozila v Semiču pustil avto odklenjen, kar je izkoristil 17-letnik in poleg kolesa, ki ga je potreboval za avtomobil, ukradel še avtoradio. Slednjega so vrnili lastniku, še preden je ta sploh opazil, da so mu ga ukradli. Kolo s pnevmatiko so vrnili prijaviteljici.