Avtomobil z migranti čelno trčil v mlado voznico, dva potnika ne najdejo

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so danes okrog poldneva policisti na avtocesti zaustavljali osebni avtomobil Chrysler, z madžarsko registracijo, a voznik pri tem ni ustavil in je pospešeno peljal naprej mimo Postojne do izvoza Senožeče, tam pa je zapustil avtocesto. Vožnjo je nadaljeval proti Senožečam in proti Postojni, pri čemer je po besedah policije ogrožal druge udeležence v prometu. Pri kamnolomu Razdrto pa se je zapletlo, saj je prehiteval tovorno vozilo s prikolico v ovinek in čelno trčil v vozeče vozilo, ki ga je pravilno peljala voznica (26), ki je imela tudi sopotnika (25), poroča omenjena policijska uprava.

»Povzročitelja so identificirali. 39-letni državljan Indije je prevažal tri državljane Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, dva potnika sta pobegnila in ju policisti še iščejo. Pri trčenju so se udeleženci po prvih podatkih lažje poškodovali. Policisti še izvajajo vse postopke,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.