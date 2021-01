Avtomobil v jarku na strehi, voznica v UKC Maribor

Očitno je močno sneženje, ki je po sončni in topli soboti, v noči na nedeljo dodobra pobelilo tudi Slovenske gorice in Pomurje, presenetilo tudi nekatere voznike. Zato so poleg izvajalcev zimske službe, nekaj dela imeli tudi gasilci, saj se je zgodilo tudi nekaj prometnih nesreč. Tako je danes ob 5.55 uri na Industrijski cesti v Benediktu vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho.



Do prihoda gasilcev in reševalcev je voznica sama zapustila vozilo, naknadno pa je bila prepeljana v UKC Maribor. Stopnja njenih poškodb ni znana. Gasilci Gasilske brigade Maribor, PGD Benedikt in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč ostalim enotam, reševalcem in policistom.



