Avtomobil trčil v traktorsko prikolico, tri osebe poškodovane (FOTO)

V petek ob 15.57 je na relaciji Črenšovci – Jula Marof, v občini Črenšovci, prišlo do dokaj nenavadne prometne nesreče. Osebno vozilo je namreč trčilo v traktorsko prikolico. Tri osebe pa so se pri tem poškodovale.

Posredovali so gasilci IGE Lendava, ki so očistili kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb, in policiji.

Vozilo je trčilo v prikolico. FOTO: Radarji v Pomurju