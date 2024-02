Avtomobil na strehi, ena oseba poškodovana (FOTO)

Danes, ob 14.36 uri se je na cesti v Dobrovce, v občini Miklavž na Dravskem polju, pripetila prometna nesreča. Osebno vozilo je namreč zapeljalo s cestišča ter obstalo prevrnjeno na streho.

Foto: Jože Škerget/Facebook

Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka in pregledali vozilo. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Maribor.