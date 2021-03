Huda nesreča na primorski avtocesti, tovornjak prevaža nevarne snovi

Na primorski avtocesti se je med Brezovico in Vrhniko zgodila prometna nesreča, zaradi česar je avtocesta zaprta v smeri proti Kopru. Po podatkih policije sta trčili dve tovorni vozili, huje poškodovanih v nesreči ni. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je bila avtocesta dlje časa zaprta, promet pa so zdaj že sprostili. Vseeno še prihaja do zastojev.Eno od tovornih vozil, ki je bilo udeleženo v nesreči, prevaža nevarne snovi, a ni nobene nevarnosti, da bi nevarne snovi iztekale ali ogrožale okolje. Po informacijah prometnoinformacijskega centra za državne ceste nastajajo zastoji iz smeri zahodne in južne ljubljanske obvoznice. Obvoz za osebna vozila je po cesti Brezovica–Vrhnika.