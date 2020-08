Avtobusarju pobegnilo vozilo, poškodovanih več avtov

V Kranju se je zgodila nenavadna nesreča. Voznik je pozabil uporabiti ročno zavoro, zato se je avtobus začel premikati in zapeljal po cesti ter trčil v štiri vozila.



»Nazadnje, no cca. 15 let nazaj, je na istem mestu - glavna AP v Kranju - avtobus sam spregel in zapel Golfa enko ter ga potiskal vse do zdajšnjega krožišča. Vmes je seveda z njim zadel tudi vse avte, ki so bili parkirani do tja.Vozila, ki so šla po svoje, so že prevozila tudi ljudi ali se ustavila v hišah, ograjah, reki, jezeru ... Vozila se ne smejo sama premakniti z mesta,« so ob fotografiji nesreče zapisali na družbenem omrežju kranjske policijske uprave.