Voznika šolskega avtobusa, ki je do februarja letos prevažal učence in učenke osnovne šole iz Spodnjih Škofij, so koprski kriminalisti ovadili zaradi treh kaznivih dejanj na škodo otroka. »Kriminalisti so pri preiskavi kaznivih dejanj, katerih je bil osumljen voznik šolskega avtobusa, zbrali vsa potrebna obvestila in dokaze. 24. marca letos so na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let,« je včeraj sporočila predstavnica za odnose z javnostjo koprske policijske uprave Anita Leskove...