Avtobus stisnil mimoidočo žensko

V nedeljo ob 1.55 je na regionalni cesti Solkan–Gonjače voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj nesreče, vozilo z dvigalom postavili na cesto ter nudili pomoč policiji in novogoriškim reševalcem, da so poskrbeli za ranjenca.

Na cesti proti Ankaranu je v soboto ob 23.57 voznik z osebnim avtom zletel v jarek in se

prevrnil na streho. Gasilci JZ GB Koper so požagali veje in tako omogočili vozniku izstop iz vozila. Na kraju dogodka je bil zdravnik, a voznik ni potreboval zdravniške oskrbe.

Pri OŠ na Reški cesti v Hrpeljah je ob 20.19 voznik osebnega vozila zbil pešca. Gasilci PGD Materija so zavarovali kraj nesreče, huje ranjenega pešca pa so oskrbeli hrpeljski reševalci in ga odpeljali v izolsko bolnišnico.

Na avtobusni postaji v Piranu je ob 14.34 avtobus pri vzvratni vožnji stisnil mimoidočo občanko ob zid. Prehospitalna enota Obala je ranjenko oskrbela, reševalci pa so jo prepeljali v izolsko bolnišnico. Gasilci JZ GB Koper so izvajali varovanje.

V naselju Gornji Dolič sta v petek ob 20.17 trčili osebno vozilo in kombi. Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi ter ga očistili. Reševalci so dva ranjenca odpeljali v slovenjgraško bolnišnico.

Na lokalni cesti med Moravčami in Rudnikom sta ob 19.05 trčila motorista in se huje ranila. Nesrečo je povzročil motorist, ki je v ovinku zapeljal na nasprotno stran in trčil v pravilno vozečega motorista. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče ter skupaj z reševalci poskrbeli za oba ranjenca ter ju prenesli do reševalnega vozila. Prepeljali so ju v UKC Ljubljana.

Zvečer so tržiški policisti obravnavali voznika skuterja, ki je padel in se ranil zaradi kombinacije nepravilne strani vožnje in alkohola (0,89 promila). Moped so mu zasegli, ker nima vozniškega dovoljenja.

Ob 17.59 so na avtocesti Postojna–Unec pri počivališču Ravbarkomanda trčili dva osebna in tovorno vozilo. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem, da so poskrbeli za tri lažje ranjene.

Na lokalni cesti Cikava–Paradišče je ob 16.52 voznik osebnega avta zaradi neprilagojene hitrosti v podvozu izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na brežino in se prevrnil. Gasilci PGD Grosuplje in PGD Šmarje - Sap so zavarovali kraj dogodka, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator ter cestišče posuli z vpojnim sredstvom. Za ranjenca so poskrbeli ljubljanski reševalci.

Popoldne sta v okolici Šenčurja trčila voznik osebnega avta in kolesarka. Kaže na krivdo voznika, ki je vozil za kolesarko, vanjo trčil in jo ranil.

Shodilo 23 voznikov

Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 23 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 6 voznikov. V večernih urah na so območju Nove Gorici ustavili 37-letnega voznika osebnega avta, ki je napihal 1,87 promila. Šentjernejski policisti so med kontrolo prometa v Rojah ustavili voznika vw pola. Ugotovili so, da 32-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem avtu pa je imel nameščene registrske tablice drugega vozila. Avto so zasegli, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in podali predlog na sodišče. Na Celjskem so voznikoma traktorja in skuterja, ki nista izpolnjevala pogojev za vožnjo, zasegli vozili. Ob 12.50 je v Kopru padel 68-letni voznik kolesa z motorjem. Napihal je 1,56 promila. Policisti so med kontrolo prometa v Metliki ustavili voznika osebnega avta, ki so mu v postopku prej že prepovedali nadaljnjo vožnjo zaradi neregistriranega osebnega avta. Popoldan so v Postojni zasegli kombi vw 39-letniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Na območju Bistrice ob Sotli so ustavili hrvaškega voznika osebnega vozila, ki je napihal 1,50 promila. Tujca so privedli k sodnici za prekrške, ta mu je izrekla 1200 evrov globe in za eno leto prepovedala vožnjo na območju Slovenije.