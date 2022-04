Hudo poškodovan zaradi nepravilnega prehitevanja avtobusa

V četrtek okoli 15. ure je na cesti med Blagovico in Trnjavo pri odcepu za Negastrn prišlo do prometne nesreče, ker je voznik avtobusa nepravilno prehiteval vozilo pred seboj, zavijajoče levo, in trčil vanj. »Pri tem se je voznik osebnega vozila huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo,« poroča PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo preiskavo, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.