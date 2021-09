Pretresljivi prizori: avtobus najprej trčil v avto, nato še v električni drog (FOTO)

Jutranja prometna nesreča. FOTO: Pgd Ilirska Bistrica

Ob 6.35 sta na cesti Topolc–Ribnica v Gornji Bitnji (občina Ilirska Bistrica) trčila osebno vozilo in avtobus. Kot so nam povedali na PU Koper v avtobusu ni bilo potnikov, poškodovana je le voznica avtomobila, utrpela je lažje telesne poškodbe.Avtobus, ki ga je vozil moški (49), je dohitel avtomobil, ki je vozil pred njim. Ko je voznica (48), zavijala levo, je voznik avtobusa zaradi prekratke varnostne razdalje trčil vanjo in potem še v električni drog. Zaustavil se je izven cestišča na nabrežini. Izdan mu bo plačilni nalog.Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, izvedli požarno in prometno varovanje, odklopili akumulatorje, razsvetlili mesto nesreče, z vpojnimi sredstvi posuli razlite tekočine ter pomagali ekipi NMP Ilirska Bistrica pri oskrbi lažje poškodovane osebe.