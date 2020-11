Avtobus je skoraj v celoti zgorel (FOTO)

Policisti v zvezi s požarom na avtomobilu v Kočevju zbirajo obvestila glede suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Minuli ponedeljek ob 22.02 so številni prleški gasilci morali v akcijo. V naselju Mala Nedelja v občini Ljutomer je na avtobusnem parkirišču zagorel avtobus. Gasilci PGD Mala Nedelja, PGD Precetinci, PGD Radoslavci in PGD Ljutomer so pogasili požar, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je požar skoraj v celoti uničil avtobus, last podjetja Arriva.Policisti so po prvih zbranih obvestilih ugotovili, da naj bi zagorelo v zadnjem delu parkiranega avtobusa. Točen vzrok požara in višina materialne škode bosta znana po opravljenem temeljitem ogledu. V vsakem primeru pa bo materialna škoda visoka, saj je notranjost avtobusa v celoti uničena, enako tudi motorni del.Nekaj pred 13. uro pa so ljubljansko policijsko upravo obvestili o požaru na nadstrešku v Kočevju. Po do zdaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je lastnik opravljal dela na svojem vozilu ter pri tem na rezervoarju goriva povzročil požar. Zraven sta zagorelo še izrabljeno vozilo, parkirano v bližini, ter nadstrešek, pod katerim je bilo vozilo. Gasilci so požar sanirali, policisti pa opravili ogled kraja dogodka, nadaljujejo pa zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.