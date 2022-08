Avto zletel s ceste, poškodovano osebo odpeljal rešilec (FOTO)

Ob 5.35 je na cesti Podvelka – Ribnica na Pohorju v občini Podvelka osebno vozilo zapeljalo z vozišča, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem ZRC Koroške - enota NMP Radlje ob Dravi pri oskrbi poškodovane osebe in osebno vozilo iz jarka postavili nazaj na vozišče.

Poškodovano osebo so reševalci na kraju oskrbeli in nato z reševalnim vozilom v nadaljnjo oskrbo prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.