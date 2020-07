V ponedeljek ob 10.44 je na Armeškem (občina Krško) zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so posredovali z dvema voziloma in štirimi gasilci tehničnimi reševalci.Kraj so protinaletno zavarovali, vozilo, ki je bilo na travniku (in brez znakov, da je šlo za prometno nesrečo), so z vodo iz avtocisterne pogasili.Prisotni so bili tudi policija in reševalci NMP Krško. V vozilu je bila oseba, medicinsko osebje pa je ugotovilo, da je umrla.Ko je policija končala delo, so vozilo s tehničnim posegom odprli in omogočili dostop pogrebni službi.