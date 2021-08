Avto zavijal, motorist pa prehiteval

V bližini naselja Šempeter pri Gorici se je v torek zgodila prometna nesreča z udeležbo motornega kolesa in osebnega avtomobila.



Novogoriški policisti so ugotovili, da je bil povzročitelj motorist. Nesreča se je zgodila, ker je avto že zavijal levo, vključen je imel tudi levi smernik, ko ga je motorist želel prehiteti. Ta je kljub zaviranju s prednjim delom vozila trčil v zadnji levi bočni del avtomobila. Po trčenju je osebno vozilo prevrnilo na desni bok, motorist pa je padel.



Pri tem se huje poškodoval. Prav tako je bil v prometni nesreči lažje poškodovan voznik osebnega avtomobila, na njunih vozilih je nastala materialna škoda.



Poleg policistov so na kraju posredovali poklicni gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči, ki so po nudeni oskrbi na kraju poškodovanca z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



Policisti so motoristu zaradi odgovornosti za storitev prekrška po zakonu o pravilih cestnega prometa (prepoved prehitevanja, kršitev določil 52. člena ZPrCP) izdali plačilni nalog.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: