Avto zasegli, potem so našli mlinček

Pred dnevi so policisti na Ptujski cesti v Mariboru ustavili voznika osebnega avtomobila, ki nima vozniškega dovoljenja. Zaradi tega so mu vozilo zasegli. Ker so policisti pri vozniku našli in zasegli mlinček s sledovi zeleno-rjave rastline, pri njegovi sopotnici pa delce rastline, za katere sumijo, da so konoplja, so vozniku odredili in opravili hitri test na prepovedane droge. Ta je bil pozitiven, zato so mu odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, pa ga je odklonil. Policisti so mu izdali plačilni nalog, zoper njega pa bodo podali tudi obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.



Če bo na preliminarnem testu ugotovljeno, da sta zasežena predmeta prepovedana droga oziroma je ta na mlinčku, bodo vozniku izdali še odločbo prekršku v hitrem postopku, zoper mladoletno sopotnico pa bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, poroča PU Maribor.