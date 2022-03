Avto zapeljal v ribnik

V soboto ob 23.35 je v ulici Naselje Srečka Kosovela v Zagorju ob Savi osebno vozilo zapeljalo v ribnik. Gasilci PGD Zagorje mesto in Trbovlje mesto so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom izvlekli vozilo na brežino. Posredovali so tudi policisti in reševalci NMP Zagorje.

Pri Novem mestu trčil v drevo

Približno dve uri prej je na cesti Novo mesto–Birčna vas pri naselju Stranska vas v občini Novo mesto osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. V nesreči ni bilo poškodovanih.