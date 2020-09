Avto zapeljal s ceste, štirje ranjeni

Na mokrih in spolzkih cestah se je minuli konec tedna pripetilo precej prometnih nesreč, saj mnogi vozniki hitrosti in načina vožnje niso prilagodili razmeram. K sreči hujših posledic ni bilo, poškodovana je bila v glavnem le pločevina. Včeraj zgodaj zjutraj, ob 4.40, so tako prostovoljni gasilci iz Ormoža morali pomagati vozniku, ki je v Pavlovcih zapeljal s ceste. Z njim in sopotnikom je bilo k sreči vse v redu, gasilci so jima pomagali iz vozila ter kraj nesreče zavarovali in očistili.



Avto je s ceste zdrsnil tudi na relaciji med Slovenj Gradcem in Ravnami na Koroškem ter se nato še prevrnil na bok. Ranili so se štirje ljudje, reševalci so jih odpeljali v bolnišnico. Lažje sta se ranila voznica, ki je na cesti med Litijo in Zagorjem ob Savi zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljala s ceste in trčila v odbojno ograjo, ter voznik tovornega vozila, ki je prav tako zaradi neprilagojene hitrosti v Komendi v ovinku zapeljal s ceste in se prevrnil na bok.