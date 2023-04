Avto zapeljal s ceste in se zabil v drevo

Danes ob 2.48 je v naselju Zapotok, občina Ig, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v drevo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in odstranili nekaj dreves zaradi lažjega izvleka vozila nazaj na vozišče.

V nesreči ni bilo poškodovanih oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje.