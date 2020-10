Ob 17.13 je v krožišču na Goriški cesti v Ajdovščini osebni avto zadel otroka na skiroju.



Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina, ki so usmerjali promet in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Ajdovščine pri oskrbi poškodovanega otroka, poroča uprava za zaščito in reševanje.