Avto z vozišča, pristal v obcestnem jarku (FOTO)

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da se je včeraj ob 11.15 v Spodnjem Kamenščaku v občini Ljutomer zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo z vozišča in pristalo v obcestnem jarku. Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, to pa so oskrbeli reševalci NMP Ljutomer.

Gasilci so prav tako vozilo postavili na vozišče in pomagali delavcem vlečne službe pri nalaganju vozila.