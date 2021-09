Avto z dvema prevrnilo na streho

Danes ob 3.09 je na izvozu hitre ceste v Ajdovščini osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo na streho.



Gasilci GRC Ajdovščina so zavarovali kraj, odklopili akumulator, vozilo postavili nazaj na kolesa, počistili po vozišču razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem iz Ajdovščine, ki so v nesreči poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju nato z reševalnim vozilom prepeljali v šempetrsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

