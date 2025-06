Avto z avtoceste končalo v gozdu, ena oseba v bolnišnici (FOTO)

Danes, v ponedeljek ob 7.53. uri je na pomurski avtocesti med naseljema Nedelica in Dolga vas, v občini Turnišče, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Prebilo je zaščitno ograjo in pristalo v bližnjem gozdu.

Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota in IGE Lendava, ki so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in poškodovani osebi nudili zdravniško pomoč do prihoda ekipe Nujne medicinske pomoči.

FOTO: PGD MS

Poškodovana oseba je bila prepeljana v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Policisti (še) niso poročali o stopnji poškodb in o vzroku za nesrečo.