Avto v vodo, v njem niso našli oseb

Včeraj ob 21.36 je na cesti Hotavlje–Kopačnica (občina Gorenja vas - Poljane) osebno vozilo zapeljalo v vodo. Gasilci PGD Škofja Loka in Hotavlje so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč policiji in vozilo s pomočjo avtodvigala dvignili in postavili na vozišče. Ker v vozilu niso našli oseb, so gasilci preventivno pregledali tudi okolico.

Dodajmo še. da je ob 18.51 na Grencu (občina Škofja Loka) osebno vozilo pristalo na strehi v potoku. Poškodovanih ni bilo. Gasilci PGD Škofja Loka so v prisotnosti policije vozilo dvignili iz vode in ga postavili na cesto.