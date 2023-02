Avto v drevo na cesti

Na lokalni cesti Čolnišče–Jablana je v nedeljo ob 1.41 osebno vozilo zapeljalo na brežino in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Trbovlje mesto in Zagorje mesto so zavarovali kraj dogodka, vozilo postavili nazaj na kolesa ter pomagali policistom in delavcem avtovleke z osvetljavo.

V Breznici se je ob 1.20 podrlo drevo čez vozišče in na parkirano vozilo. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so drevo razžagali in odstranili ter preventivno pregledali vozilo.

Na Zgornjem Jezerskem je okoli 1. ure osebno vozilo zapeljalo z vozišča v jarek in se prevrnilo na streho. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka in vozilo izvlekli na vozišče.

Nad Idrskim in Peršeti v bližini naselja Kamno je v soboto ob 22.52 veter na vozišče podrl drevo, vanj pa je trčilo osebno vozilo. Gasilci PGD Kobarid so zavarovali kraj dogodka, padlo drevo odstranili in očistili vozišče razlitih motornih tekočin. Pri odstranjevanju drevesa je gasilcem pomagala dežurna služba Kolektor CPG Nova Gorica.

V naselju Radegunda je ob 19.24 osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevračalo po hribu okoli 150 metrov. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj dogodka, pomagali osebam iz vozila, odklopili akumulator, izvlekli vozilo nazaj na vozišče, pomagali policistom in mozirskim reševalcem, slednji so ranjenca prepeljali v celjsko bolnišnico.

Na ulici Polje cesta VI v Ljubljani je ob 16.30 voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega premika pri vožnji vzvratno trčil v dva pešca in ju lažje ranil. Postopek zoper voznika sledi.

V naselju Kicar je ob 16.05 osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in pomagali reševalcem, ti so ranjenca odpeljali v ptujsko bolnišnico.

Na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem sta ob 10.12 trčila kombi in osebno vozilo. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem, vlečni službi in dežurnemu delavcu cestnega podjetja. Za dva ranjenca so poskrbeli reševalci.

V petek okoli 22. ure je 59-letnik vozil iz smeri Drulovke proti železniški postaji. Zapeljal je na avtobusno postajališče, začel

polkrožno obračati in tako z avtomobilom trčil v avto 32-letnega voznika, ki je vozil v isto smer kot on. V trčenju se je ranila 32-letna sopotnica v avtu 32-letnika. Povzročitelj je napihal 0,64 promila, udeleženec pa 0,73 promila.

Objestni voznik

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 15 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa pridržali 6 voznikov. Kar več voznikov pa je bilo pozitivnih na mamila. Dopoldan so na bencinskem servisu Povirje ustavili objestnega 23-letnega državljana BiH, voznika tovornega vozila, ki je prehiteval druga vozila po desnem pasu. Državljanu BiH (ima urejen status v Sloveniji) so izdali plačilni nalog. Prometniki so okoli 16. ure na območju Kranja imeli v postopku 25-letnika, ki je vozil tovorno vozilo v času, ko mu je potekla veljavnost C-kategorije.

Ugotovili so tudi kršitev glede teže vozila. Nekaj po 11. uri je na parkirišču v Šentjerneju moški nadlegoval občane. Policisti so 30-letnemu kršitelju zaradi nasilnega in drznega vedenja izdali plačilni nalog. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, a ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v pridržanje in podali predlog na sodišče. Na območju Ormoža so imeli v postopku tujca, ki je napihal 1,62 promila.

Odvzeli so mu vozniško, prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga privedli na sodišče. V Kopru so zasegli osebni avto 28-letniku, ki je bil pozitiven na testu za droge (kokain), strokovni pregled pa je odklonil. V Luciji so zasegli predelan moped 21-letniku, ki je bil še pozitiven na testu za kokain. Brez avta je v Kopru ostal tudi 27-letnik, ki nima vozniškega dovoljenja. V Izoli pa je zdaj peš 42-letnik, ki je vozil v času ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Zaradi istega razloga je peš 64-letnik iz Kozine (pri tem je bil pozitiven še na kokain). Prometniki so ob 22.15 na Pristavi ustavili 43-letnega voznika, ki je bil pozitiven na opiate in kokain.