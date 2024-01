Avto v Domžalah zbil pešca

V sredo ob 19.01 je v križišču Ulice Matije Tomca in Slamnikarske ulice v Domžalah osebno vozilo trčilo v pešca. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Domžale pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Poškodovana oseba je bila prepeljana v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.