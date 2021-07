Avto trčilo v drevo, trije poškodovani, eden huje

Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali dve prometni nesreči s telesnimi poškodbami.



Na Bledu je kolesar padel zaradi neprilagojene hitrosti vožnje s kolesom.



Na območju Zgornje Sorice pa je voznik trčil v skalo in drevo ob cesti. Trije udeleženci so se telesno poškodovali, eden po podatkih policije huje.



Preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju nesreče je bil pozitiven (0,57 mg/l), poroča PU Kranj.



Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje še poročajo, da je eno osebo posadka z vojaškim helikopterjem in dežurno ekipo HNMP na krovu prepeljala v UKC Ljubljana, drugi dve pa so oskrbeli reševalci iz Škofje Loke.



Gasilci PGD Škofja Loka so pomagali pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulator, vozilo izvlekli nazaj na cesto, očistili cestišče in zavarovali kraj pristanka helikopterja.



»Pozivamo k odgovorni udeležbi v prometu in defenzivni vožnji brez ogrožanj in povzročanja tveganj za sebe in ostale udeležence v prometu. Poseben poziv v zadnjem obdobju gre kolesarjem, saj trend nesreč z njihovo udeležbo narašča. Najbolj problematični v tem segmentu so hitrost in varnostna razdalja pri kolesarjih ter na drugi strani izsiljevanje prednosti voznikov.«



