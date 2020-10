Avto trčil v ograjo, končal pod mostom

V soboto ob 20.51 je na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani osebno vozilo zapeljalo z vozišča, trčilo v ograjo mostu ter pristalo na travniku pod mostom in pred protipoplavnim kanalom. Gasilci Gasilske brigada Ljubljana so protinaletno, prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pregledali vozilo in okolico ter odstranili poškodovano ograjo z vozišča in pločnika.



Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Ljubljana.



Gasilci so tudi osvetljevali okolico do dokončanja policijskega postopka, javlja uprava za zaščito in reševanje.