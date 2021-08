Avto so pogoltnili ognjeni zublji

Avtomobil je zagorel, moškemu pa se je uspelo še pravočasno rešiti.

V četrtek ob 21.30 so poklicni gasilci Nafte Lendava, reševalci, policija ter gasilci PGD Lendava iz centra za obveščanje prejeli obvestilo o prometni nesreči ter gorečem vozilu pod mostom reke Ledave na Kolodvorski ulici v Lendavi. Moški, ki je bil v vozilu sam, je zapeljal po nasipu ter trčil v betonski steber. Po trčenju je avtomobil zagorel, moškemu pa se je uspelo še pravočasno rešiti. Pristal je v vodi, iz nje so mu pomagali policisti PP Lendava, pozneje so ga oskrbeli reševalci NMP Lendava.Gasilci IGE Nafta Lendava in PGD Lendava so vozilo, kar je od njega ostalo, pogasili ter osvetljevali in sanirali kraj nesreče. Policisti so pozneje ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil po makadamski cesti, ki poteka vzporedno ob reki Ledavi. Ker ni vozil po sredini vozišča, je zapeljal desno po nabrežini reke ter trčil v steber mostu, zaradi česar se je avtomobil vžgal in pogorel v celoti. Voznik se je poškodoval, so pripisali policisti.