Avto se je prevrnil na streho (FOTO)

Danes ob 6.19 je v naselju Jelovec, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in ga izvlekli na cestišče, preprečili iztekanje motornih tekočin in v potok postavili ovire za preprečevanje onesnaženja. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Na kraju je bila prisotna tudi Policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.