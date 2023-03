Avto se je prevrnil na streho, dve osebi poškodovani

Danes ob 16.29 se je v ulici Šmiklavž v naselju Nova Štifta, občina Gornji Grad, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa, nudili pomoč delavcem avto vleke pri nalaganju vozila na tovornjak in reševalcem NMP Mozirje pri oskrbi dveh ponesrečenih oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje.