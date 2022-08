Avto se je prevrnil na bok, na kraju nesreče se je zbralo veliko opazovalcev (FOTO)

V nedeljo so imeli idrijski gasilci veliko dela. Kot so sporočili na facebooku, so posredovali na treh prometnih nesrečah.

Prva, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo, se je zgodila ob 6.20. Ob prihodu so kraj protinaletno in protipožarno zavarovali, preprečili iztekanje motornih tekočin iz vozila ter očistili cestišče.

Ob 10.15 so prejeli poziv, da je na cesti v Zali padel motorist. Na kraju so nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda nujne medicinske pomoči ZD Idrija in pomagali pri transportu v reševalno vozilo.

Okoli 14.20 pa so ponovno hiteli v Zalo, kjer se je zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila. Obstalo je na boku, iz njega pa so iztekale pogonske tekočine. Omejili so iztekanje in s cestno službo počistili onesnaženo cestišče, vozilo postavili na kolesa ter ga odstranili s ceste.