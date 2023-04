Avto se je prevrnil čez jarek, na koncu se je ustavil na kolesih

V ponedeljek ob 13.29 je na regionalni cesti v naselju Stara vas-Bizeljsko, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s cestišča ter se preko obcestnega jarka prevrnilo na travnik in obstalo na kolesih, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili baterijo in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. S pomočjo vitla so vozilo izvlekli na cestišče, počistili razbitine in nudili pomoč avto vleki.

Reševalci NMP Brežice so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.