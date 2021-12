Avto se je po trčenju prevrnil na bok

Danes ob 8.19 je v Zgornji Hajdini osebno vozilo zapeljalo na rob cestišča, udarilo v zaščitno ograjo in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulator, počistili iztekle motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa in do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovano osebo, to pa so reševalci NMP Ptuj prepeljali v SB Ptuj, poroča uprava za zaščito in reševanje.