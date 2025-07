Avto s prikolico se je prevrnil, primorska avtocesta obstala (FOTO)

Vozniki, ki so v ponedeljek potovali proti Obali, so se morali opremiti s precejšnjo mero potrpežljivosti. Že v zgodnjih popoldanskih urah je namreč na severni, zahodni in južni ljubljanski obvoznici vse obstalo, gneča se je nato nadaljevala na primorsko avtocesto v smeri Kopra. Vožnja od Ljubljane do Kopra se je podaljšala za dobro uro, zastoji in gneča pa so nastali zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti, ki se je zgodila okrog 14.30 med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra.

»Osebno vozilo s počitniško prikolico je prebilo sredinsko ograjo in obstalo med pasovoma. Gasilci smo požarno in prometno zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč ekipam nujne medicinske pomoči in Dars, omogočili odstranjevanje vozila, posuli iztekle tekočine in pomagali pri demontaži poškodovane ograje,« so zdaj sporočili iz Gasilske enote Stara Vrhnika.

S Policijske uprave Ljubljana so medtem sporočili, da je bila nesreča posledica prehitre vožnje voznika avtomobila s prikolico, ki je zaradi tega nad vozilom izgubil nadzor. Tako on kot njegova sopotnica sta v nesreči utrpela lažje telesne poškodbe.