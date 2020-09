Danes ob 2.33 je v naselju Ledinek, občina Sveta Ana vozilo zapeljalo s cestišča, pri tem pa je voznika vrglo iz vozila. Gasilci GB Maribor so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator v vozilu. Poškodovanca so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.