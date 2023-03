Avto pristal v potoku

V petek ob 20.44 je v naselju Podlipovica, občina Zagorje ob Savi, osebno zdrsnilo v potok. Gasilci PGD Zagorje mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, izvlekli vozilo nazaj na vozišče in nudili pomoč delavcem avto vleke pri nalaganju vozila na tovornjak, poroča uprava za zaščito in reševanje.