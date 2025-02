Avto pristal na strehi, voznik se je rešil sam

Nocoj, ob 19.41, je na pomurski avtocesti Lendava – Maribor, na odseku Lipovci.- Murska Sobota, pri izvozu Murska Sobota, prišlo do prometne nesreče. Trčili sta kombinirano in osebno vozilo, zaradi česar je voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča in se prevrnil na streho. Do prihoda gasilcev PGD Ljutomer in PGD Murska Sobota se je voznik sam rešil iz vozila.

Zato so gasilci obeh društev prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in razsvetljevali mesto nesreče. Poškodovanih oseb v prometni nesreči ni bilo, nastala pa je večja materialna škoda.