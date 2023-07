Avto prevrnjen na streho, voznika pa nikjer

V torek ob 20.36 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči v naselju Prvačina, v kateri se je neregistrirano osebno vozilo prevrnilo na streho. Na kraju ni bilo nikogar. Poleg policistov PP Nova Gorica so bili na kraj napoteni tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo obrnili na kolesa ter odstranili s cestišča.

Policisti so voznika omenjenega vozila izsledili in mu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat hitrega testa je bil pozitiven, zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je odklonil.

Zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.