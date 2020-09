Avto prevrnjen, voznik poškodovan

Danes ob 3.42 je na cesti Metlika-Novo mesto, v naselju Jugorje, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Cesto je počistil dežurni delavec cestnega podjetja, javlja uprava za zaščito in reševanje.