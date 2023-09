Avto prevrnjen, voznica ujeta

Ob 9.57 se je v naselju Brezje pri Poljčanah, občina Poljčane, voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznico, nevtralizirali iztekle tekočine, odklopili akumulator in postavili vozilo nazaj na kolesa.

Reševalci NMP Slovenska Bistrica so poškodovano osebo prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.