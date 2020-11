Avto prevrnjen, policija išče voznika traktorja

V torek ob 5.40 je bila policija obveščena, da je na cesti od Štorij proti Senadolam prevrnjen avto. Policisti so ugotovili, da je 33-letni voznik osebnega avtomobila dohitel pred seboj vozeči traktor brez prižganih zadnjih luči. Zaradi hitrosti (hitrost zunaj naselja je omejena na 90 kilometrov na uro) in nasproti vozečega vozila je, da bi preprečil trčenje, zapeljal desno z vozišča in se prevrnil. V nesreči se je poškodoval, odpeljali pa so ga na pregled v izolsko bolnišnico.



Voznika traktorja policisti še iščejo, so sporočili iz koprske policijske uprave.