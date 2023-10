Avto prevrnjen na streho, za volanom 21-letnik

Kranjski policisti so bili v četrtek okoli 12. ure obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 21-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na rob vozišča in trčil v brežino ter se z avtomobilom prevrnil na streho. V nesreči se je poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policisti zoper nesrečnika vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Kranj.