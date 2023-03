Avto prevrnjen na streho, dve osebi poškodovani

V sredo ob 23.26 se je v naselju Cirkovce, občina Kidričevo, osebno vozilo prevrnilo na streho.

Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Ptuj.

Poškodovana oseba je bila prepeljana v SB Ptuj, poroča uprava za zaščito in reševanje.