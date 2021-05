Avto prevrnilo na streho, v njem pa 19- in 20-letnik

V sredo malo po 22. uri so bili črnomeljski policisti obveščeni o prometni nesreči na Griču pri Dobličah. 19-letni voznik osebnega avtomobila je izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil na streho.



Lažje poškodovanega voznika in 20-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.

