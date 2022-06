Avto popolnoma uničen, voznika iz razbitin rešili gasilci (FOTO)

Včeraj okoli 17.15 se je v kraju Zgornje Verjane v občini Sveta Trojica zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in JZ GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli iztekle tekočine ter s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila ter ga predali nujni medicinski pomoči iz Lenart.

Reševalci so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v UKC Maribor.

V vsakem primeru pa je lastnik avtomobila imel kar nekaj sreče, kajti tudi zanj bi se lahko končalo slabše.