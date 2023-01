Avto po trku zagorel

Jeseniški policisti so v soboto zvečer obravnavali 43-letno voznico, ki je z avtom trčila v avto voznika, ki je vozil pred njo. Napihala je 1,54 promila. Pridržali so jo.

V Črni pri Kamniku so gasilci PGD Kamnik ob 13.11 s tehničnim posegom iz jarka izvlekli osebno vozilo, ki je zapeljalo s ceste in nasedlo.

Na Dolgi Njivi (občina Kanal) je ob 11.12 padel motorist in se lažje ranil. Gasilca JZ GRD GE Nova Gorica sta zavarovala kraj dogodka, reševalci pa so oskrbeli ranjenega motorista.

Blejski policisti so obravnavali 25-letnega voznika, ki je povzročil prometno nesrečo s pobegom. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal z vozišča in trčil v ograjo stanovanjske hiše ter pobegnil. Naknadno so ga izsledili. Odredili so mu hitri test na mamila, ta je bil pozitiven.

Na Vipavski cesti v Rožni dolini sta ob 10.50 trčili osebni vozili. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka, na poškodovanih vozilih odklopili akumulatorja in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Za ranjenca so poskrbeli reševalci.

Kranjski policisti so dopoldan obravnavali še 21-letnega voznika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran in trčil v voznico, ki se je pravilno pripeljala nasproti. Napihal je 0,87 promila.

V Hrastjah je ob 6.51 zaradi neprilagojene hitrosti 22-letni voznik z dvema sopotnikoma zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave, nato pa še v drevo, avto se je nato vžgal in pogorel v celoti. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, vozilo pogasili, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Kot so sporočili policisti, 22-letnik nima vozniškega dovoljenja, bil pa je pijan, saj je napihal 1,79 promila. Odredili so strokovni pregled na alkohol in ga pridržali. Kazenska ovadba sledi.

V križišču Tržaške in Oražnove ceste v Ljubljani sta v petek okoli 20. ure trčili voznici, ker je ena izmed njiju pri zavijanju levo odvzela prednost voznici, ki je pripeljala nasproti. Pri tem se je povzročiteljica lažje ranila.

Na cesti Kamnik–Ločica, v naselju Soteska, je ob 19.58 voznik zaradi vožnje preblizu robu zapeljal čez robnik in s ceste, vozilo pa se je na travnati površini prevrnilo na streho. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo in nudili prvo pomoč ranjencu. Zaradi prometne nesreče je bila cesta eno uro zaprta. Zoper voznika policisti vodijo prekrškovni postopek.

Na avtocesti v predoru Ločica v smeri Ljubljane sta ob 17.01 trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Celje in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci so pregledali udeležence v prometni nesreči, ti niso utrpeli večjih poškodb.

Ob 12.41 sta na hitri cesti od Bazare proti Vrtojbi trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali policiji in reševalcem, ki so poskrbeli za ranjenca.

Shodilo dva ducata voznikov

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 24 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa v treznilnice spravili 6 voznikov. Policisti iz Ormoža so ob 20. uri pridržali 31-letnega voznika osebnega avta, ki je napihal 2,66 promila. Malo pred polnočjo se mu je pridružil 76-letnik, ki je napihal 1,77 promila. Spravili so še mopedista, ki je napihal 2,10 promila. V Kidričevem je voznik napihal 2,18 promila. Ker so vozili brez vozniškega dovoljenja, so avte zasegli še 40-letniku v Kopru, 32-letniku na Orehovem, 39-letniku v Kranju (avto je tudi neregistriran), 35-letniku na Bledu.

V Mariboru so zasegli avto vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, avto je neregistriran, na njem pa so bile registrske tablice drugega vozila. V Postojni so popoldan ustavili 40-letno voznico, ki nima vozniške, hitri test na droge pa je bil pozitiven na kokain in opiate. Strokovni pregled je odklonila. Avto so ji zasegli. Postopki sledijo. Na avtocesti od Ljubljane proti Kopru, kjer je omejitev 100 km/h, je radar vozilu izmeril hitrost 167 km/h. Osebni avto so ustavili na počivališču Studenec. Romunu so izrekli globo, takoj jo je poravnal.