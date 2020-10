Avto na streho, za življenje sopotnice se še borijo

V ponedeljek malo po 12.30 je na primorski avtocesti iz smeri Vrhnike proti Brezovici prišlo do prometne nesreče. ki jo je povzročil voznik osebnega vozila Policija je ugotovila, da je voznik izgubil nadzor nad vozilom, to je zaneslo desno na travnato površino, kjer je trčilo v nasip in se obrnilo na streho.Ena oseba je ostala ukleščena v vozilu. Poleg reševalcev in policije so posredovali tudi gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika, zavarovali kraj nesreče, ukleščeno osebo s tehničnim posegom rešili iz vozila, odklopili akumulator na vozilu, cestišče pa posuli z vpojnimi sredstvi in počistili.V nesreči sta se voznik in sopotnica huje poškodovala, reševalci so ju prepeljali v UKC Ljubljana. Življenje sopotnice je po do sedaj znanih podatkih še vedno ogroženo. Policisti zbiranje obvestil še nadaljujejo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.